У Києві на Курнатовського маршрутка врізалася у стовп – постраждали 5 пасажирів (фото)

У Дніпровському районі столиці, на вул. Курнатовського, 6 маршрутний автобус 476, який слідував за маршрутом ст. метро Дарниця — вул. Північна, врізався у стовп.

Як розповів один з пасажирів маршрутки, він якраз їхав з дитиною до лікарні, маршрутчик дуже швидко їде.

Результат не примусив себе довго чекати. Коли попереду пригальмував автомобіль водій маршрутки, аби в нього не врізатися, викрутив кермо вправо, на тротуар, де «Богдан» і врізався у стовп.

Сам же водій маршрутки стверджує, що у транспорта відмовили гальма. Так це чи ні, буде розбиратися слідство, адже у ДТП постраждали люди — як мінімум 5 пасажирів. // Вартові еспресо