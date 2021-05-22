У Києві нацгвардійці жорстко затримали білоруського активіста, лякали що він знаходиться «на Україні» та погрожували депортацією

У Києві білоруський активіст Петро Маркелов, який вже кілька місяців живе в Україні, влаштував акцію протесту та намагався перекинути через паркан посольства Білорусі кілька мішків з гноєм. Його жорстко затримали силовики та пригрозили депортацією.

Під час затримання Маркелов наголошував, що своєю акцією хотів привернути увагу до подій в Білорусі та до факту смерті 21 травня політв’язня у білоруській в’язниці. Активіст пояснював, що акцію влаштував «проти посольства і влади Білорусі, а не проти України».

Але нацгвардійці жорстоко його затримали, повалили на землю і вдягли кайданки. Один з силовиків кричав на Маркелова та погрожував, що його депортують за порушення громадського порядку. Робив це російською мовою.

«Ти на Україні зараз перебуваєш. Ти зрозумів?! Ти зрозумів мене?!» — кричав до активіста силовик, а на зауваження очевидця, що правильно говорити не «на», а «в» Україні, нацгвардієць почав його проганяти.

Поліція склала на Маркелова протокол за дрібне хуліганство і відпустила його. Представник оперативного управління Нацгвардії Володимир Швець пізніше прокоментував висловлювання нацгвардійця і погрози депортацією. Назвав їх емоційними.