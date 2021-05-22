У Києві нацгвардійці жорстко затримали білоруського активіста, лякали що він знаходиться «на Україні» та погрожували депортацією
Про це повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода», зазначає Громадське.
Під час затримання Маркелов наголошував, що своєю акцією хотів привернути увагу до подій в Білорусі та до факту смерті 21 травня політв’язня у білоруській в’язниці. Активіст пояснював, що акцію влаштував «проти посольства і влади Білорусі, а не проти України».
Але нацгвардійці жорстоко його затримали, повалили на землю і вдягли кайданки. Один з силовиків кричав на Маркелова та погрожував, що його депортують за порушення громадського порядку. Робив це російською мовою.
«Ти на Україні зараз перебуваєш. Ти зрозумів?! Ти зрозумів мене?!» — кричав до активіста силовик, а на зауваження очевидця, що правильно говорити не «на», а «в» Україні, нацгвардієць почав його проганяти.
Поліція склала на Маркелова протокол за дрібне хуліганство і відпустила його. Представник оперативного управління Нацгвардії Володимир Швець пізніше прокоментував висловлювання нацгвардійця і погрози депортацією. Назвав їх емоційними.
«Прошу вибачення за ці емоції. Але зрозумійте, ми не очікували такої провокації», — сказав він.