У Києві нічим дихати – забруднювачів у повітрі у 9 разів більше за норму

Концентрація забруднюючих речовин у повітрі Києва у майже 9 разів перевищує норму, рекомендовану ВООЗ, у повітрі пахне гаром.

Джерело: місцеві мешканці, Управління екології та природних ресурсів КМДА у Facebook, дані сервісу IQAir та saveecobot

Дослівно Управління екології КМДА: «30 березня якість повітря у столиці задовільна на лівому березі та незадовільна на правому. Перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) не виявлено».

Деталі: За даними saveecobot, в Україні нині зафіксована велика кількість пожеж.

Горить також і в Київській області, зокрема, на північ та захід від столиці. Вітер наразі дме у сторону Києва.