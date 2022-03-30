У Києві нічим дихати – забруднювачів у повітрі у 9 разів більше за норму
Концентрація забруднюючих речовин у повітрі Києва у майже 9 разів перевищує норму, рекомендовану ВООЗ, у повітрі пахне гаром.
Джерело: місцеві мешканці, Управління екології та природних ресурсів КМДА у Facebook, дані сервісу IQAir та saveecobot
Дослівно Управління екології КМДА: «30 березня якість повітря у столиці задовільна на лівому березі та незадовільна на правому. Перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) не виявлено».
Деталі: За даними saveecobot, в Україні нині зафіксована велика кількість пожеж.