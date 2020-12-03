У Києві п’яний на BMW без гуми на колесах небезпечно маневрував та наражав на небезпеку оточуючих (відео)

Патрульні зупинили водія з ознаками сп’яніння

Учора близько півночі одразу декілька громадян звернулися на лінію 102 з повідомленням про те що водій BMW здійснює небезпечні маневри та наражає на небезпеку інших. Заявники повідомили державний номерний знак автомобіля, а також, що авто рухається без гуми на колесах.

Патрульні звернулися за допомогою до колег, які слідкують за безпекою міста через камери відеонагляду та спільними діями зупинили BMW на проспекті Перемоги. Автомобіль був суттєво пошкоджений, а у 33-річного керманича патрульні виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. На водія патрульні склади відповідні адміністративні матеріали.

Вартові еспресо