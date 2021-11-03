У Києві п’яний водій BMW на шаленій швидкості збив 12 стовпчиків на тротуарі (відео)

Вчора близько 2-ї години ночі на вулиці Лаврській інспектори звернули увагу на збиті металеві стовпчики. Неподалік стояв автомобіль BMW з пошкодженнями та двоє осіб, які йшли від автомобіля.

Поліцейські підійшли до чоловіків, щоб з’ясувати чи знають вони, що трапилось і чи не потрібна медична допомога. Громадяни повідомили, що до ДТП ніякого відношення не мають.

Оскільки чоловіки помітно нервували, охоронці порядку провели поверхневу перевірку та виявили в одного з них свідоцтво про реєстрацію на автомобіль BMW, що стояв поряд.

За допомогою інспекторів, які працюють з камерами відеоспостереження, патрульні встановили, що саме цей чоловік перебував за кермом автомобіля, не впорався з керуванням та збив 12 металевих стовпців на тротуарі.

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Під час спілкування з керманичем BMW, поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат освідування приладом Драгер — 0,83 проміле, що майже у 4 рази перевищує дозволену норму.

Інспектори склали на водія протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Загалом за нічну зміну патрульні виявили 21 водія з ознаками сп’яніння, 2 з них стали учасниками ДТП. // Вартові еспресо