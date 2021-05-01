У Києві п’яний водій на «Infiniti» влетів в електроопору та перекинувся, загинула 18-річна пасажирка (фото, відео)
Водій розігнався на понад 100 км/год.
У Києві автомобіль «Infiniti» зіткнувся з електроопорою, загинула 18-річна дівчина. Водій авто, який був напідпитку, та ще одна пасажирка госпіталізовані.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у м. Києві.
“1 травня, о 02:25, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві від правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на бул. Лесі Українки, що у Печерському районі столиці, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої в автомобілі були затиснуті люди”, – йдеться у повідомленні.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив подробиці ДТП на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Він написав, що “47-річний чоловік Павел Б, посадив до машини двох дівчат 18 та 19 років”.
“Не зупиняючись на прохання патрульних, які побачили, що Infinity G25, порушуючи правила дорожнього руху, водій втопив педаль газу в підлогу та, розігнавшись на понад 100 км/год, врізався у стовп. 18-річна Олександра З. померла у машині”, – написав Геращенко.
До місця виклику відразу ж було направлено рятувальників 1-Державної пожежно-рятувальної частини та загону технічної служби.
“Як виявилося, автомобіль «Infiniti» зіткнувся з електроопорою, внаслідок ДТП чоловіка та пасажирку було затиснуто між сидіннями та панеллю приладів. За допомогою електрогідравлічного обладнання та шанцевого інструменту бійці вивільнили з понівеченого автомобіля водія, якого було передано бригаді швидкої медичної допомоги, а також тіло пасажирки було передано правоохоронцям. Також, за допомогою шанцевого інструменту автомобіль було відключено від акумуляторної батареї”, – зазначили у ДСНС.
Перевірка водія показала, що він був п’яний, додав заступник міністра.
Він і ще одна пасажирка – 19-річна Марія, госпіталізовані до 17-ої київської лікарні. // LB.ua