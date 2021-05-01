У Києві п’яний водій на «Infiniti» влетів в електроопору та перекинувся, загинула 18-річна пасажирка (фото, відео)

Водій розігнався на понад 100 км/год.

У Києві автомобіль «Infiniti» зіткнувся з електроопорою, загинула 18-річна дівчина. Водій авто, який був напідпитку, та ще одна пасажирка госпіталізовані.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у м. Києві.

“1 травня, о 02:25, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві від правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на бул. Лесі Українки, що у Печерському районі столиці, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої в автомобілі були затиснуті люди”, – йдеться у повідомленні.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив подробиці ДТП на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Він написав, що “47-річний чоловік Павел Б, посадив до машини двох дівчат 18 та 19 років”.