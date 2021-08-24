У Києві п’яний водій втопив вантажівку в озері (фото)
На столичній Софіївській Борщагівці нетверезий водій втопив в озері вантажний автомобіль
У Києві на Софіївській Борщагівці нетверезий водій не зміг розвернутись та втопив вантажну машину в озері.
Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на Telegram-канал «dtp.kiev.ua».
Відомо, що водій не зміг виконати розворот, в результаті чого вантажний автомобіль заїхав в озеро. Очевидці зазначають, що він перебував у нетверезому стані. На місці працювала поліція, постраждалих немає.Tweet