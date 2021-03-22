У Києві патрульні з небайдужим чоловіком врятували трьох дітей, які провалилися під кригу

Подія трапилася сьогодні вдень. Інспектори отримали виклик про хлопців і дівчинку, які тонуть в озері, що у парку “Партизанська слава”.

За лічені хвилини на місці був екіпаж патрульних Валерій Бебко та Олександр Лисенко. Налякані очевидці кликали їх на допомогу.

Ще до приїзду патрульних з іншої сторони берегу один з небайдужих чоловіків уже кинувся на порятунок дітей. Він витягнув з води 12-річну дівчинку.

У водоймі залишалися ще двоє хлопців. Вони з останніх сил трималися на поверхні.

Часу на зволікання не було, тому Олександр Лисенко кинувся у воду, аби врятувати дітей. Він розбивав кригу руками й підпливав до потопаючих. Патрульний витягнув одного з хлопців на берег. Тим часом Валерій Бебко взяв у службовому автомобілі трос та кинув іншому хлопцеві. Так спільними зусиллями напарники витягли і його.

Інспектори посадили врятованих у службове авто, віддали їм свій сухий одяг та надавали допомогу до приїзду швидкої. Діти пояснили: опинилися на кризі, бо думали, що вона витримає їх, але провалилися. Після огляду медиками 14-річних хлопців шпиталізували до дитячої лікарні.

Патрульні викликали до медичного закладу батьків та працівників ювенальної превенції.

Дякуємо патрульним Валерію та Олександру, а також небайдужому чоловікові за врятовані дитячі життя. Хто знає, як би завершилась ця історія, якби вони вчасно не прийшли на допомогу.

Ми нагадуємо: тонкий лід — це велика небезпека для здоров’я і життя. Будьте обачними й бережіть себе.

Патрульна поліція України