У Києві під час пожежі у двоповерховому будинку загинуло двоє людей

04 травня о 02:29 до оперативно-координаційного ГУ ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку, за адресою: вул. Китаївська, 32/ 2, що у Голосіївському районі столиці.

До місця виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

По прибуттю до місця події, під час проведення розвідки, вогнеборцями було встановлено, що вогнем охоплений дах двоповерхового житлового будинку, а також квартири на 1-му і 2-му поверхах.

Провівши оперативне розгортання, рятувальники приступили до гасіння пожежі.

Через те, що стара будівля мала дерев’яні покриття, перекриття та перегородки між кімнатами, вогонь розповсюджувався дуже швидко.

Складність гасіння пожежі також полягала у відсутності водопостачання на території.

Єдиний пожежний гідрант, розташований поруч, не видавав потрібного тиску, рятувальники були змушені прокладати рукавну лінію ще й в інший бік до водойми на кілометрову відстань. Також для підвозу води було залучено додаткову техніку.

Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат на другому поверсі, попередньо де і виникла пожежа, рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки, без ознак життя.

Пожежу на площі 150 м.кв було локалізовано о 04:53 та ліквідовано о 06:24.

До ліквідації було залучено 9 одиниць техніки а також 40 чоловік особового складу.

Причини та обставини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

Київ Оперативний