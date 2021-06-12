У Києві побили електросамокатника, який таранив людей на тротуарі

Про побиття «водія» електросамокату, що таранив людей біля входу в один з київських магазинів, повідомив політик Борислав Береза.

На виході з магазину в Березу влетів хлопець на електросамокаті, зазначає видання «ФАКТИ».

«Удар був такий, що я мало не впав. Пакет з продуктами вилетів з рук», — написав політик у Facebook.

А самокатник не вгомонився і навіть намагався виставити винним самого Березу. Лише після того, як Борислав «пообіцяв ввести йому самокат ректально» хлопець матюкнувся і вирушив далі. І одразу ж знову врізався в чоловіка, що вийшов з того ж магазину.

«Мужик, трохи більший за мене, обернувся і мовчки шандарахнув його у вухо. З розвороту. Самокат залишився стояти. А ось його неадекватний водій приліг. Мабуть, це був той самий приклад миттєвої карми в дії», — констатує Борислав Береза у Facebook.

Більше про особливості використання легкого електротранспорту та чому закон вважає його користувачів пішоходами читайте в матеріалі «Пока ПДД не регулируют езду легкого электротранспорта, он калечит людей»