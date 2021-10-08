У Києві поліцейські розшукують безвісті зниклого чоловіка з інвалідністю (фото)

5 жовтня поточного року 32-річний чоловік вийшов із дому та досі не повернувся. Поліція просить допомогти у пошуках людини.

До Деснянського управління поліції із заявою про зникнення Грохольського Івана Ігоровича, 1989 року народження, звернулась його мати. Вона повідомила про те, що 5 жовтня син пішов із квартири на вулиці Будищанській та до теперішнього часу не повернувся, також жінка додала, що син не вперше зникає з дому.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство, з додатковою кваліфікацією – безвісно зниклий) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясували, що чоловік має захворювання ДЦП та при ходьбі шкутильгає з нахилом вперед.

Прикмети зниклого: на вигляд 30 років, зріст близько 180 см, худорлявої тіло будови, волосся коротке темне, карі очі. Був одягнутий у сині джинси, темно-синю футболку в дрібну стрічку, чорну куртку з каптуром та чорні туфлі.

Поліція звертається до всіх, хто може допомогти у розшуку зниклого, з проханням надати інформацію за номерами чергової частини Деснянського управління поліції: (044) 515–87–83, (067) 650-69-22 або102.

Відділ комунікації поліції Києва