У Києві розшукується малолітня дівчина (фото)

Святошинським УП ГУНП у м. Києві розшукується малолітня Гаркуша Анна Олексіївна, 2008 року народження, яка 08.03.2021 пішла з місця постійного проживання та по теперішній час не повернулася

ПРИКМЕТИ: на вигляд 13-14 років, зріст 150 см, худорлявої тілобудови, чорне фарбоване волосся, на кінці носу шрам.

ОДЯГНЕНА: чорна куртка з капюшоном, чорні джинси, чорні зимові кросівки з світловідбивачами по боках.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102».

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