У Києві розшукується малолітня дівчина (фото)

Деснянським УП ГУНП у м. Києві розшукується малолітня Лобань Діана Мурадівна, 2007 року народження, яка 28.11.2020 пішла з дому та по теперішній час не повернулася.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 13-14 років, зріст 158 см, середньої тілобудови, волосся каштанове до поясу, має шрам на підборідді.

ОДЯГНЕНА: сіре пальто, чорні джинси, білі кросівки

При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером «102».

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