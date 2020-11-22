У Києві розшукується неповнолітній хлопець (фото)

Святошинським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітній Сорока Олексій Віталійович, 2005 р. н., який 21.11.2020 пішов з дому та по теперішній час не повернувся.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 14-15 років, зріст 152 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве коротке, очі сірі. Має вади мовлення.

ОДЯГНЕНИЙ: чорна куртка, чорні джинси, сірий гольф, чорна шапка, чорне взуття.

При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером «102».

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