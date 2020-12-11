У Києві розшукується неповнолітній хлопець (фото)
Голосіївським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітній Волчков Андрій Валерійович, 2005 року народження.
1,68 м зросту, худий.
Раніше неодноразово зникав.
Має психічні розлади (дромоманія).
Був одягнений у чорні джинси, темно-синю куртку, чорні чоботи, бордову шапку, бордовий шарф, червоний светр.
Із документів з собою мав посвідчення багатодітної родини.
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