У Києві розшукується неповнолітній хлопець (фото)

Голосіївським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітній Волчков Андрій Валерійович, 2005 року народження.

1,68 м зросту, худий.

Раніше неодноразово зникав.

Має психічні розлади (дромоманія).

Був одягнений у чорні джинси, темно-синю куртку, чорні чоботи, бордову шапку, бордовий шарф, червоний светр.

Із документів з собою мав посвідчення багатодітної родини.

При отриманні будь-якої інформації, будь ласка, зателефонуйте за номером 0980289627, 0971954903, або по 102.

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