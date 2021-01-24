У Києві розшукується неповнолітній хлопець (фото)

Деснянським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітній Ваяж Олександр Олександрович, 2004 р.н., який 19.01.2021 пішов з дому та по теперішній час не повернувся.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 15-16 років, зріст 170-165 см, худорлявої тілобудови, волосся світле русе, обличчя овальне, очі карі, під правим оком має родинку,

ОДЯГНЕНИЙ: куртка чорного кольору, темні штани, футболу фіолетового кольору.

При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером «102».

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