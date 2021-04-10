У Києві розшукується неповнолітня дівчина (фото)

Голосіївським УП ГУНП у місті Києві розшукується неповнолітня Трохимець Аліна Анатоліївна, 10.06.2003р.н., проживаюча в місті Києві, по вул. Михайла Ломоносова, студентка ІІІ курсу Київського кооперативного інституту бізнесу та права економіко-правового коледжу, розташованого по вул. Михайла Ломоносова 18, яка з 07.04.2021 перестала виходити на зв’язок з рідними, місцеперебування її невідоме.

Прикмети: зріст 171 см, волосся темне довге, очі карі.

У разі, будь-якої інформації про її місцезнаходження, просимо повідомити Голосіївське УП ГУНП у місті Києві за телефонами: 097-195-49-03 або 102.

Київ Оперативний