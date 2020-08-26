У Києві розшукується неповнолітня дівчина (фото)

Солом’янським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Зінченко Анастасія Валеріївна, 2003 р.н., яка 24.08.2020 пішла з дому та по теперішній час не повернулась.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 16-17 років, зріст 150 см, волосся каштанового кольору до плечей, худорлявої тілобудови.

ОДЯГНЕНА: довга джинсова спідниця, теракотові блузка з квітами, на пів чоботи чорного кольору на високих підборах, пальто в кольорову клітинку.

При отриманні будь якої інформації про можливе місце знаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером «102»

Киев Оперативный