У Києві розшукується неповнолітня дівчина (фото)

Дарницьким УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Штапира Вікторія Ігорівна, 2004 р.н., яка 11.12.2020 пішла з дому та по теперішній час не повернулася.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 15-16 років, зріст 160 см, сереньої тілобудови, волосся довге, темно-русявого кольору.

ОДЯГНЕНА: темно-зелену куртку, з коміром із лисячого хутра, чорні замшеві черевики, сорочку червону в чорну клітинку

При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102».

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