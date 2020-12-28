У Києві розшукується неповнолітня дівчина (фото)

Оболонським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Пищенко Анна-Анжеліка Сергіївна 2004 року народження, яка 27.12.2020 пішла з місця постійного проживання та по теперішній час не повернулася.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 170см, худорлявої тілобудови, волосся довге, темно-русявого кольору, очі карі

Була одягнена: куртка синього кольору з капюшоном, чорні джинси, взуття рожевого кольору.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102». // Вартові еспресо