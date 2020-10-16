У Києві розшукують неповнолітнього хлопця, який зник майже два тижні тому (фото)

Близько двох тижнів тому підліток пішов із дому та до цього часу не повернувся.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась опікун та повідомила про те, що її неповнолітній син пішов із квартири на вулиці Туполєва та не повернувся. Під час розмови з жінкою ювенальні поліцейські з’ясували, що раніше хлопець неодноразово втікав з дому.

Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство, з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутній) Кримінального кодексу України, а ювенальні поліцейські – пошуки неповнолітнього.

Розшукується Радзевич Микола Вітальович, 20.11.2005 р. н., на вигляд 15-16 років, зріст приблизно 175-178 cм, волосся світлого кольору пофарбоване. Можливі місця знаходження дитини: ринок «Дарниця», район станції метро «Дарниця», «Чернігівська», «Лісова» та «Кловська», вулиці Краківська, Пожарського, Червоноткацька та бульвар Верховної Ради, Тичини та торговий центр «Silver Briz».

Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе розшукати хлопця, звернутися до Шевченківського управління поліції за телефонами: (044) 486-03-06 або 102.

Відділ комунікації поліції Києва