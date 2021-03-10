У Києві розшукуються неповнолітні дівчата (фото)

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Дарницьким УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Таравська Софія Семенівна, 2005 р. н., яка 21.02.2021 пішла з місця постійного проживання та по теперішній час не повернулася.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 15-16 років, зріст 150-160 см, середньої тілобудови, темно-русяве волосся, шрам над верхньою губою.

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ОДЯГНЕНА: чорна куртка з британським флагом на грудях, чорні джинси, чорні ботинки.

При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102».

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Дніпровським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Ющенко Катерина Олександрівна, 2006 р. н., яка 07.03.2021 пішла з місця постійного проживання та по теперішній час не повернулася.
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ПРИКМЕТИ: на вигляд 15-16 років, зріст 164 см, худорлявої тілобудови, волосся кучеряве по плечі каштанового кольору, очі голубі.
При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102».

Киев Оперативный

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