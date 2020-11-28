У Києві таксист на Skoda заснув за кермом і врізався в Subaru. Загинула його пасажирка (відео)
У Києві на Кловському узвозі сталася жахлива ДТП.
За словами таксиста, він їхав з вулиці Інститутської в сторону метро Кловська та, заснувши за кермом, врізався у припаркований Subaru.
Внаслідок аварії загинула пасажирка таксі, яка, ймовірно, не була пристебнута пасом безпеки. Лікарі, які прибули на місце події, лише констатували смерть.
На місці працює поліція, деталі встановлюють. // Вартові еспресоTweet