У Києві таксист відстрілювався від пасажира — не захотів його везти через брудний одяг

У Києві таксист відстрілювався від пасажира. Перевізник приїхав на замовлення і побачив чоловіка у брудному одязі. Тому не захотів його везти. Але, за словами водія, попри відмову, чоловік почав намагався потрапити в автівку. Коли ж таксист перегородив йому дорогу – поліз битися.

Водій натиснув кнопку «SOS», але колеги таксисти зреагували лише за 15 хвилин. Увесь цей час чоловік намагався потрапити до салону авто. Аби налякати пасажира таксист дістав травматичну зброю і здійснив два постріли у повітря. А коли і це не допомогло, вистрелив в ногу пасажиру.

За кілька хвилин прибули інші таксисти, поліцейські та швидка. Лікарі ушпиталили постраждалого пасажира. Поліція ж з’ясовує усі обставини стрілянини, зазначає 5 канал.