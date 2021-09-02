За словами Кличка, інвестор проєкту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан.

“А горе-водій, переконаний, повинен компенсувати всі спричинені збитки“, – додав мер столиці.

Новий громадський простір на Арсенальній площі, яку відреставрували в рамках проєкту A-Station, відкрили вчора ввечері. Також презентували новий фонтан із підсвіткою, встановлений на площі.

Фото: КМДА

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