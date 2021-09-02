У Києві вантажний автомобіль пошкодив новий “сухий“ фонтан на Арсенальній площі, який тільки вчора відкрили.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Тільки вчора ввечері відкрили оновлену Арсенальну площу, а сьогодні там вже пошкодили “сухий“ фонтан. Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що знаходиться у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під’їхати ближче… В результаті – пошкоджене покриття, облаштоване на фонтані. І зараз фахівці перевіряють стан форсунок водограю, які змонтовані під плиткою“, – зазначив він.