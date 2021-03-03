У Києві водій напідпитку збив жінку з дитиною та намагався втекти

Уранці на перетині бульвару Перова та вулиці Петра Запорожця водій Renault наїхав на жінку з малолітнім сином.

Після ДТП водій продовжив рух, за 200 метрів його зміг зупинити водій-очевидець події.

Потерпілих оглянули, тілесних ушкоджень вони не отримали.

Патрульні помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат освідування — 2,71 проміле.

На чоловіка склали протоколи за ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП. // Вартові еспресо