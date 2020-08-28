У Києві водій з ознаками сп’яніння розтрощив п’ять автомобілів (фото)
Учора ввечері патрульні Голосіївського району помітили автомобіль Mercedes, що зупинився на смузі для руху громадського транспорту.
Подія сталася на вулиці Антоновича. Після зупинки водій почав виконувати дивні маневри: їздив взад-вперед на очах у патрульних.
При перевірці документів патрульні помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння. Керманичу запропонували пройти огляд в медичному закладі у встановленому законом порядку.
Далі події розвивалися стрімко: водій рушив з місця на великій швидкості, залишивши документи інспекторам, й одразу здійснив ДТП з двома автівками, що проїжджали повз. Проїхавши до перехрестя, в’їхав ще у два припаркованих авто та зупинився.
На щастя, обійшлося без потерпілих. Проходити огляд на стан сп’яніння 46-річний водій відмовився. // Вартові еспресоTweet