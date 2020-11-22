У Києві згоріла маршрутка, в якій вибухнув невідомий предмет (фото)

Новости
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В одному з ресторанів Києва знайдено мертву дівчину
22 Ноя, 2020
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В Одессе мужчина бросился под грузовой поезд
22 Ноя, 2020
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В Украине – 12 079 случаев COVID-19 за сутки
22 Ноя, 2020
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Фабрика ненависти имени Александра Лукашенко
22 Ноя, 2020
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Коли безвісти зникають заводи Міноборони
16 Ноя, 2020
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Тактика без стратегии у власти выходного дня
17 Ноя, 2020
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