У Києві згоріла маршрутка, в якій вибухнув невідомий предмет (фото)

У Києві 21 листопада поблизу станції “Академмістечко” у маршрутному таксі вибухнув невідомий предмет.

Про це повідомляє “Київ.Оперативний”.

За словами очевидців, після вибуху автобус спалахнув і вигорів вщент.

Інформація щодо потерпілих наразі уточнюється. // Прямий

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