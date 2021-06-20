У Київському районі Харкова через паркувальне місце один водій підстрелив другого
Поліція встановлює обставини стрілянини між двома водіями у Київському районі Харкова. В результаті події постраждав чоловік 1979 року народження, він доставлений до лікарні.
Інформація про інцидент надійшла до поліції 19 червня о 20:36 від потерпілого. На місце виїжджали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Харківського райуправління поліції №1.
Працівники поліції попередньо встановили, що між двома чоловіками стався конфлікт через паркувальне місце по вулиці Новоалександрівській.
Під час з’ясування відносин правопорушник здійснив постріл зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у бік заявника. Потерпілий з пораненням стопи доставлений до лікарні.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. На даний час з’ясовуються всі обставини події.
Відділ комунікації поліції Харківської області