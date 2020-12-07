У коломиянина, якого тричі ловили п’яним за кермом, забрали права на 10 років

Коломийський міськрайонний суд притягнув до відповідальності 50-річного коломиянина.

У судовому засіданні встановили, що водій втретє протягом року вчинив порушення статті 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані сп’яніння). Свою вину він визнав повністю.

Відповідно до постанови суду, на особу наклали адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 40 800 гривень. Також його позбавили права керувати транспортними засобами на строк 10 років.

“Алкоголь і кермо – поняття несумісні, в іншому випадку під загрозу ставиться не тільки здоров’я і життя самого водія, але й безпека оточуючих, ні в чому не винних людей”, – наголошують в Коломийському міськрайонному суді. // Вартові еспресо