У Коростені водій збив на переході візок з дитиною

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 червня близько 21:30 на перехресті вулиць Грушевського-Шевченка у райцентрі. У результаті наїзду автомобілем на дитячий візок тілесні ушкодження отримав хлопчик.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського районного управління поліції

Попередньо, водій автомобіля «Мерседес» 38-річний житель райцентру, рухаючись по вулиці Грушевського та здійснюючи поворот на вулицю Шевченка, на нерегульованому пішохідному переході здійснив наїзд на дитячий візок з дитиною.

У результаті ДТП травми отримав 10-місячний хлопчик, якого було ушпиталено до Коростенської райлікарні.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.

Водночас поліцейські звертаються до водіїв, закликаючи не ігнорувати Правила дорожнього руху та суворо дотримуватись заходів безпеки під час поїздок. Від вашої обачності та обережності на дорозі залежить життя і здоров’я ваше та інших учасників руху.

Відділ комунікації поліції Житомирської області