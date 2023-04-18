У Коростенському районі у ДТП загинули водійка та її син (фото)

17 квітня уранці на автодорозі «Житомир – Виступовичі», поблизу с. Веселівки, Ушомирської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «FORD MONDEO».

Поліцейські Коростенського райуправління та відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП попередньо встановили, що близько 9:30 водійка легковика, 42-річна жителька с. Дубище Чуднівської громади, не впоралась з керуванням та з’їхала з дороги у кювет, де транспортний засіб зіткнувся з деревом.

У результаті від отриманих травм на місці пригоди загинула водійка та її 25-річний син. Ще один пасажир, 51-річний житомирянин, був госпіталізований до хірургічного відділення місцевої лікарні.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлюють у рамках кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Житомирської області