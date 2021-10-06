У Ковелі нетверезий водій на Mazda насмерть збив 86-річнку пенсіонерку
Пригода трапилася учора, 5 жовтня, по вулиці Незалежності у Ковелі. Автомобіль Mazda насмерть збив пішохідку.
За кермом транспортного засобу перебував 41-річний місцевий житель. Керуючи легковиком у стані алкогольного сп’яніння, водій допустив наїзд на 86-річнку пенсіонерку. Постраждала перетинала проїжджу частину за межами пішохідного переходу.
Від триманих травм пенсіонерка померла у лікарні.
Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.
Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років. Слідство триває.
Сектор комунікації поліції Волинської області