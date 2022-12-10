У Ковельському районі внаслідок ДТП автомобіль Honda CRV впав у річку, постраждало п’ятеро осіб, двоє загнули (фото)

Сьогодні близько 11:00 години 38-річний водій, керуючи автомобілем Honda CRV в селі Воля-Ковельська, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував погодних умов, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з елементом захисту річкового мосту, злетів у річку та перекинувся.

Внаслідок автопригоди водій та пасажир загинули на місці події. Ще трьох пасажирів, 32-х, 10-ти та 6-ти років, із загальним переохолодженням доставили в лікарню для обстеження. Усі постраждалі мешканці Рівненської області.

На місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Волинської області