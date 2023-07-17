У Краснодарському краї впав російський штурмовик Су-25, пілот загинув (відео)

У районі міста Єйськ (Краснодарський край) сьогодні, 17 липня, впав військовий російський літак Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash .

“Момент падіння військового літака Су-25 недалеко від пляжу в Єйську”, – йдеться у повідомленні.

Telegram-канали повідомляють, що штурмовик Су-25 міг здійснювати тренувальний політ і впасти недалеко від аеродрому.

Зазначимо, Єйськ знаходиться на протилежному березі Таганрозької затоки (Азовське море) від окупованого Маріуполя.

Telegram-канал Baza пише, що пілот штурмовика Су-25 загинув. До цього повідомлялось, що причини падіння літака поки що невідомі. Пілота реанімували, у нього були зламані обидві ноги, а також він наковтався води.