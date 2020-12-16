У Кременчуці автомобіль врізався у електроопору, водій загинув (фото)

Подія сталася 15 грудня, близько 00 год. 30 хв., по проспекту Лесі Українки в м. Кременчук.

Попередньо встановлено, що місцевий водій автомобіля «Daewoo Lanos», 1997 року народження, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з електроопорою на зустрічному узбіччі.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, водій автомобіля отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу, де від отриманих травм помер.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудового розслідування за кваліфікуючими ознаками частини другої статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють причини та обставини ДТП. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Полтавської області