У Кременчуці під час ліквідації пожежі у багатоповерхівці виявили тіла трьох людей

Тіла трьох людей виявили рятувальники на місці пожежі у дев’ятиповерхівці на вулиці Чумацький Шлях, що у Кременчуці.

Про це розповіла Суспільному речниця надзвичайників області Світлана Рибалко.

За словами речниці, загорання у багатоквартирному будинку сталося 21 січня. Виклик рятувальники отримали о 19:50. Пожежа виникла у квартирі на четвертому поверсі.

Рятувальники евакуювали з підїзду 30 людей, розповіла Рибалко. Також за допомогою автодрабини врятували чотирьох людей, з яких двоє дітей. Надзвичайники в квартирі, де виникло займання, знайшли тіло 67- річної жінки, яка там проживала.

Також на дев’ятому поверсі в квартирі виявили тіла 52-річного чоловіка та 45-річної жінки. Їх направили на судово-медичну експертизу, аби встановити причину смерті.

Чому виникла пожежа, поки встановлюють. Попередньо спричинити займання міг електричний обігрівальний пристрій, каже Світлана Рибалко.

Загалом від початку року на Полтавщині сталося 117 загорань.