У Кривому Розі 34-річна жінка залишила 9 своїх дітей під міськрадою і гайнула влаштовувати життя зі співмешканцем

У Кривому Розі мати-зозуля покинула своїх дітей віком від 3 років під будівлею міськради з речами і свідоцтвами про народження.

Про це розповіли у службі у справах дітей Криворізького міськвиконкому.

Як розповіла очільниця служби у справах дітей Юлія Єланцева, сьогодні охорона адмінбудівлі повідомила її про те, що біля входу перебувають 9 дітей.

“Діти були з речами та свідоцтвами про народження. Вони розповіли, що мама залишила їх тут, а сама пішла зі співмешканцем, начебто шукати, де вони будуть жити”, – розповіла Юлія Єланцева.

Вона додала, що до цього багатодітна родина мешкала у Широківському районі, куди переїхала з Кривого Рогу. Мати кидала дітей і раніше. Малюків вже забирали до Центру реабілітації. Згодом мати виправилася і їй віддали дітей. Зараз ситуація повторилася.

“Усіх дітей доправили до лікарні №4, там їх оглянули медики і зробили їм тести. Далі їх переведуть до Центру реабілітації”, – розповіла Юлія Єланцева.

Матері загрожує покарання. // Діло