У Кривому Розі поліція вилучила двох дітей у п’яної матері, яка спала на зупинці громадського транспорту
2 вересня до поліції надійшло повідомлення від мешканців міста про те, що на зупинці громадського транспорту на території Покровського району на лавці спить жінка, а біля неї перебуває двоє дітей.
Хлопчиків віком 2-х і 4-х років вилучили у нетверезої матері. Наразі їх влаштували до лікарні для подальшого обстеження.
Інспектори ювенальної превенції провели з жінкою профілактичну бесіду про виконання нею батьківських обов’язків та склали адмінпротокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).Tweet