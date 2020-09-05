У Кривому Розі поліція вилучила двох дітей у п’яної матері, яка спала на зупинці громадського транспорту

2 вересня до поліції надійшло повідомлення від мешканців міста про те, що на зупинці громадського транспорту на території Покровського району на лавці спить жінка, а біля неї перебуває двоє дітей.

Хлопчиків віком 2-х і 4-х років вилучили у нетверезої матері. Наразі їх влаштували до лікарні для подальшого обстеження.

Інспектори ювенальної превенції провели з жінкою профілактичну бесіду про виконання нею батьківських обов’язків та склали адмінпротокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

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