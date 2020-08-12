У Кривому Розі VW Passat врізався в дерево: водій та пасажир загинули (фото)

11-го серпня о 19:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за адресою: місто Кривий Ріг, Тернівський район, вулиця Сергія Колачевського.

За повідомленням негайно направлено чергове відділення 16-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю до місця події співробітники ДСНС, попередньо встановили, що водій автомобіля «Volkswagen Passat» з’їхав з дороги та врізався в дерево.

Для запобігання виникнення пожежі рятувальники перекрили газобалонну установку в автомобілі. За допомогою гідравлічних ножиць зрізали дах автомобіля та вилучили тіло водія, 1956 року народження, та пасажира (дані встановлюються) без ознак життя.

До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області. // Вартові еспресо