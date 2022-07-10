У Кривому Розі затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП

Винуватцями автопригоди виявилися місцеві фермери.

У Кривому Розі військові затримали мажорів, що скоїли п’яну ДТП.

Про це повідомляє пресслужба Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна.

Військові поверталися в місце постійної дислокації на Дніпропетровщині. Офіцер бригади Яків Б. став свідком щойно скоєного ДТП за участі автомобіля Toyota Land Cruiser AE1067TB, який спричинив зіткнення з авто марки «Таврія», в якому перебувала родина з неповнолітньою дитиною. Автомобілем Toyota, який порушив ПДР, керував громадянин України, що мав явні ознаки сп’яніння. Українські воїни надали першу медичну допомогу постраждалим, викликали «швидку» та поліцію.

Винуватцями автопригоди виявилися місцеві фермери, які знаходилися в стані алкогольного сп’яніння. На прохання офіцера-богунівця залишитися на місці події та дочекатися поліції, винуватці намагалися скрутити номерні знаки машини Toyota та втікти з місця події.