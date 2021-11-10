У Кривому Розі знайшли повішеним ще одного члена сім’ї ексмера Павлова та його брата Андрія

Про це повыдомляє Громадське з посиланням на речницю поліції Дніпропетровської області Ганну Старчевську.

За її словами, у поліцію звернулася цивільна дружина Бориса Павлова, яка побачила його повішеним у будинку.

15 серпня 2021 року мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений застреленим у своєму будинку,в Нацполіції заявили, що почали розслідувати смерть Костянтина Павлова як вбивство.

Біля тіла знайденого мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова був виявлений карабін «Форт» і стріляну гільзу.

18 жовтня у власній квартирі знайшли мертвим Андрія Павлова, рідного брата помер мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, поліції заявили, що на тілі загиблого немає ознак насильницької смерті.

Причиною смерті Андрія Павлова в поліції назвали випадкове отруєння алкоголем.