У Кропивницькому п’яний водій на «Toyota» тікав від патрульних (відео)

Завдяки повідомленню небайдужих громадян патрульні вчасно виявили автівку, водій якої був напідпитку

Цими днями на лінію 102 прийшло повідомлення про те, що автомобіль Toyota Prado проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофора і не пропустив пішохода.

Вже за декілька кварталів, на вулиці Велика Перспективна, інспектори виявили автомобіль, схожий за прикметами.

Помітивши патрульних, водій автівки Toyota проїхав перехрестя на червоне світло і вдався до втечі. На вимогу патрульних зупинитись він лише збільшив швидкість і попрямував вбік вулиці Полтавської, далі — на виїзд з міста.

Вже там охоронці порядку зупинили автівку і відсторонили водія від керування.

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Інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння і запропонували пройти відповідний огляд. Результат алкотестеру Драгер був 3,07 проміле, що у 15 разів перевищило допустиму норму.

На 21-річного водія патрульні склали ряд адмінматеріалів: за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ч.1 ст.122-2 (Невиконання вимог про зупинку) і ч.2 ст.122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

Надалі патрульні передали автомобіль родичам керманича.

Патрульна поліція Кіровоградської області