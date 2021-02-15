У Кропивницькому вибухом зруйновано будинок (фото)

В обласному центрі на вулиці Волгоградська стався вибух в одноповерховому господарському будинку сьогодні, 15 лютого.

Про це медіапорталу DOZOR повідомили рятувальники.

Відомо, що пригода трапилася близько 5-ї години.

На місце пригоди викликали рятувальну службу, які прибувши на виклик з’ясували, що вибухнув побутовий балон з газом. У результаті сталося займання конструктивних елементів та побутових речей на площі 10 м. кв (господарської будівлі і приближеного до неї приватного будинку). Таким чином сталося руйнування близько 60 м2 господарчої будівлі.

Під час пригоди 54-річний власник будинку отримав травми. Потерпілого з опіками рук та обличчя госпіталізували в обласну лікарню.

Пожежу ліквідували за дві години.