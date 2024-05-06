У Кропивницькому горить підприємство з виробництва лакофарбової продукції (фото)

У Кропивницькому на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції сталась пожежа. Загинула людина.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Перед цим у повідомленні написав, пожежа не пов’язана з військовою агресією.

На околиці міста на виїзді у напрямку Умані видно стовп диму. Поліція перекрила рух, розповіла з місця події кореспондентка Суспільного Олена Жикалова.

Рятувальники отримали виклик о 13:25. Про це розповіла Суспільному речниця служби ДСНС в області Оксана Мачак. Вогонь гасять дев’ять машин та понад 30 рятувальників. Після прибуття встановили, що горить місткість з рідинами на території резервуарного парку підприємства. Інформацію щодо травмованих уточнюють.

Пожежа сталась на вулиці Перша Виставкова. Любов Магда живе поруч. Вона була у квартирі, побачила дим з вікна: “Я не чула вибуху. Вийшла на вулицю, кажуть горить завод “Хімрезерв”.

Юрій Ковальчук вантажив на підприємстві машину. Почув вибух та побачив стовп диму. Після цього робітників попросили вийти з території заводу: “Сказали: виїжджайте. Я не злякався, не страшно було”. // Суспільне