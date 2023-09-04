У Кропивницькому подружжя загинуло, намагаючись врятувати собаку з вигрібної ями

У Кропивницькому у власному дворі у вигрібній ямі загинуло подружжя. Чоловік і жінка намагалися врятувати собаку, який туди впав.

Загибель Юлії та Валерія Чумаків “УП. Життя” підтвердили у поліції регіону.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, трагедія сталася 2 вересня 2023 року. Жінка намагалася врятувати пса, але їй стало зле від випарів. Чоловік кинувся на допомогу дружині, утім теж загинув.

Сусіди почули крики і намагалися потрапити у двір до подружжя, однак ніхто їм не відчинив. Потім подзвонили сину Юлії та Віталія, який відкрив ворота.

“Ми вже потім зайшли та побачили їх. Викликали рятувальників, поліцію та швидку. Їх намагалися реанімувати, проте сказали, що вже було пізно. Слиз потрапив у легені”, – розповіли сусіди.

За словами знайомої Юлії, жінка займалася танцями, фотографією і практикувала психологію.

“Розповідала постійно, як люблять собаку кане-корсо. Про сина, що він в них чудовий. Про те, що люблять з чоловіком подорожувати і як з’являється можливість, то кудись їдуть. Вона дуже любила життя і часто казала, що треба жити зараз. Таке невимовне горе!” – розповіла місцевому виданню “Кіровоградська правда” знайома Юлії Наталія.