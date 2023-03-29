У Криму таксі попало під потяг: загинули водій і жінка з двома дітьми (фото, відео)
Смертельна аварія на півострові трапилася вчора ввечері.
У вівторок ввечері, 28 березня, у захопленому росіянами Криму недалеко від Джанкоя сталася смертельна ДТП – поїзд зіткнувся з легковим автомобілем таксі, загинули водій, а також його пасажири – мати з двома доньками.
Аварія в Криму трапилася вчора близько 20:30 на нерегульованому залізничному переїзді біля села Вільне Джанкойського району, повідомили у так званому “Головному слідчому управлінні Слідчого комітету РФ у Республіці Крим та місті Севастополь”.
“Попередньо встановлено, що… на переїзді 1388 км перегону станцій “Урожайна-Відрадна” … сталося зіткнення залізничного поїзда сполученням Севастополь-Санкт Петербург з легковим автомобілем Skoda Octavia”, – зазначили у псевдовідомстві.
За даними псевдоправоохоронців, таксист мав у прямій видимості потяг, але спробував “проскочити” переїзд на червоний сигнал світлофора. // УНІАНTweet