У Кривому Розі обвалився балкон з подружжям (фото)

26-річна Анна разом з чоловіком впали з висоти другого поверху по вулиці Бірюзова – не витримав балкон. Обох забрали до лікарні. Потерпілі написали заяву до поліції та поскаржилися до керуючої компанії.

Балкон не виглядав аварійним, не хитався і не тріщав, каже жінка. Близько 21:30 подружня пара вийшла на балкон подихати повітрям. Побачили батьків – зав’язалася розмова.

«Вийшли з чоловіком на балкон. Склейка. Ми вже внизу. Тріск. Впали. Це секунда діла, – розповіла Анна. – В чоловіка з п’ятки кров тече. У нас дитина мала, я дивлюсь, щоб вона не вийшла. Дякувати богу її не було на балконі».

Дочка Анни була у квартирі і бачила, що сталося з її батьками. Матір крикнула, аби дівчинка не підходила до краю.

Чоловік отримав поріз на п’ятці аж «до кістки». В лікарні йому зашили рану, а Анні зробили рентген руки. Виявилося, що це сильний забій, але перелому нема. Чоловіку лікарі заборонили два тижні наступати на хвору ногу.

Будинок обслуговує керуюча компанія «Уют-2011». Телефоном жінці відповіли, що квартира приватизована, тому до балкона вони не мають жодного відношення. Мовляв, скарг не було, що він аварійний. Анна не розуміє, як вона мала дізнатися про аварійність конструкція якщо ззовні нарікань не було. Попри все, «уютівці» погодилися надіслати комісію, яка має оглянути балкон.

Поліція зафіксувала інцидент та прийняла заяву потерпілих. Однак, каже жінка, їй дали зрозуміти, що нічого не можуть вдіяти. Наголосили: «якби був летальний випадок, а так – це те саме, як у вас болить голова і ви нас викликали». // Свої. Кривий ріг