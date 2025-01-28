У Кривому Розі п’ятий день тривають пошуки 13-річної дівчинки (фото)

23 січня Вероніка Каликіна вийшла з дому до школи та досі не повернулась.

Нагадуємо прикмети: на вигляд 12-14 років, зріст 156 см, худорлявої статури, світле русяве волосся, блакитні очі.

Була одягнена у чорну куртку, чорні спортивні штани, чорні кросівки, мала при собі синій рюкзак.

Звертаємося до громадян, якщо хтось впізнав дівчинку на фото та може надати будь-яку додаткову інформацію про її місцеперебування, прохання звернутися за телефонами: (096) 198 75 20 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції