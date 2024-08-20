У Кривому Розі шершні до смерті закусали комунальника, який обрізав дерева у парку

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Трагедія сталася біля Човнової станції в парку Мершавцева. Працівники, які обслуговують парк, отримали завдання очистити річку від трухлявої деревини, яка попадала туди взимку

Нещасним випадком – раптовою смертю чоловіка – закінчилась сьогодні робота працівників комунального підприємства «Парк ім. Богдана Хмельницького» у Кривому Розі.

Трагедія сталася біля Човнової станції в парку Мершавцева. Працівники, які обслуговують парк, отримали завдання очистити річку від трухлявої деревини, яка попадала туди взимку.

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