У Кривому Розі шершні до смерті закусали комунальника, який обрізав дерева у парку
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Трагедія сталася біля Човнової станції в парку Мершавцева. Працівники, які обслуговують парк, отримали завдання очистити річку від трухлявої деревини, яка попадала туди взимку
Нещасним випадком – раптовою смертю чоловіка – закінчилась сьогодні робота працівників комунального підприємства «Парк ім. Богдана Хмельницького» у Кривому Розі.
Як повідомляє міцеве інтернет-видання «Рудана» , 45-річний комунальник помер від укусів диких шершнів, які вилетіли з дупла старого дерева-топляка.
Трагедія сталася біля Човнової станції в парку Мершавцева. Працівники, які обслуговують парк, отримали завдання очистити річку від трухлявої деревини, яка попадала туди взимку.
«Ми дістали ці топляки з води, поклали дерево й почали розпилювати стовбур, аж раптом із дупла вилетів великий рій шершнів, – розповів нашим редакторам працівник Євген. – Комах було багато, вони покусали нас усіх, бо ми не встигли розбігтися. Цього чоловіка покусали найбільше. Він спочатку пішов, умився в річці, йому ніби стало краще. Коли згодом бачимо – знепритомнів. Ми кинулися до нього», – розповідають колеги померлого, які стали свідками трагедії.
Комунальники кажуть: того гнізда в дуплі старого стовбура геть не було видно. Тому напад дикого рою стався неочікувано.
«Шершні облаштували собі там гніздо, але ми його не побачили. Коли колезі стало погано, ми одразу ж викликали швидку. Мабуть, така сильна алергія у нього була», – міркує працівник Володимир.
Медики не змогли допомогти потерпілому, було вже запізно. Чоловіку було 45 років. Обставини та причини його смерті з’ясовують правоохоронці. // Главком