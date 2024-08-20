У Кривому Розі шершні до смерті закусали комунальника, який обрізав дерева у парку

Трагедія сталася біля Човнової станції в парку Мершавцева. Працівники, які обслуговують парк, отримали завдання очистити річку від трухлявої деревини, яка попадала туди взимку

Нещасним випадком – раптовою смертю чоловіка – закінчилась сьогодні робота працівників комунального підприємства «Парк ім. Богдана Хмельницького» у Кривому Розі.

Трагедія сталася біля Човнової станції в парку Мершавцева. Працівники, які обслуговують парк, отримали завдання очистити річку від трухлявої деревини, яка попадала туди взимку.

«Ми дістали ці топляки з води, поклали дерево й почали розпилювати стовбур, аж раптом із дупла вилетів великий рій шершнів, – розповів нашим редакторам працівник Євген. – Комах було багато, вони покусали нас усіх, бо ми не встигли розбігтися. Цього чоловіка покусали найбільше. Він спочатку пішов, умився в річці, йому ніби стало краще. Коли згодом бачимо – знепритомнів. Ми кинулися до нього», – розповідають колеги померлого, які стали свідками трагедії.

Комунальники кажуть: того гнізда в дуплі старого стовбура геть не було видно. Тому напад дикого рою стався неочікувано.